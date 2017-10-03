Французский дизайнер-модельер обуви Кристиан Лубутен сравнил себя с холодильником, заявив в интервью газете The New York Times, что его имя стало почти таким же нарицательным, как и название бренда Frigidaire.

«В Париже все знают такую шутку о том, что мое имя стало почти похожим на Frigidaire», — рассказал он.

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Frigidaire — американская компания по созданию бытовой техники, известная по всему миру. Изобретение и производство первого в мире ледогенератора принадлежит именно ей.

Французская компания Christian Louboutin основана 1992 году. В дизайне ее обуви и аксессуаров используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа. В Москве первый бутик компании открылся в 2003 году. Отличительный знак обуви — красные подошвы, зарегистрированные как товарный знак.

В конце августа компания представила новинки из коллекции на осенне-зимний сезон. По словам представителей марки, в новой линейке нашли отражения феминистские настроения. Для девушек адаптировали мужские оксфорды. Флагманская модель в коллекции — лоферы Monana.