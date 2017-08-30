Christian Louboutin отразил феминистские настроения в обуви

Французский модный дом Christian Louboutin показал новинки из коллекции на осенне-зимний сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 30 августа.

По словам преставителей марки, в новой линейке нашли отражения феминистские настроения. Для девушек адаптировали мужские оксфорды. Флагманская модель в коллекции — лоферы Monana. Они представлены как в чертом цвете, так и с разноцветными вставками.

Другие лоферы — Laperouza — украсили золотой нашивкой с эмблемой бренда. А обувь Perou Corazon и Mi Corazon декорировали объемной вышивкой в виде сердца из красных и золотых нитей.

Французская компания Christian Louboutin основана 1992 году. В дизайне ее обуви и аксессуаров используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа. В Москве первый бутик компании открылся в 2003 году. Отличительный знак обуви — красные подошвы, зарегистрированные как товарный знак.