Кристиан Лубутен поддержал турнир по поло на велосипедах на Pitti Uomo

На открывшейся во Флоренции 92-й по счету выставке мужской моды Pitti Uomo французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен представил новую коллекцию кроссовок своей марки Christian Louboutin под названием Aurelien. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 14 июня.

Christian Louboutin стал партнером турнира по Bike Polo — игре в поло на велосипедах, который прошел в историческом центре Флоренции, на площади Санта Мария Новелла. «Я чрезвычайно уважаю людей, у которых достаточно страсти и самодисциплины для того, чтобы сделать спорт частью своей жизни», — сказал Кристиан Лубутен.

Фото: Christian Louboutin

В турнире участвовали команды Франции, Германии, Гонконга, Италии, Японии, Великобритании и США. Все спортсмены выступали в кроссовках Aurelien разных цветов. Среди гостей был замечен Рафаэлло Наполеоне (Raffaello Napoleone), CEO компании Pitti Immagine, организатора Pitti Uomo. Победительницей турнира стала команда Италии.

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Французская компания Christian Louboutin основана 1992 году дизайнером обуви Кристианом Лубутеном. В декоре туфель, кроссовок и аксессуаров для мужчин и женщин используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа. Отличительный знак обуви — красные подошвы, зарегистрированные как товарный знак. В сезоне весна-лето 2017 марка представила коллекцию сумок, созданную совместно с брендом Taller Maya с полуострова Юкатан.