Christian Louboutin предложил женщинам «металлический» макияж

Французская марка Christian Louboutin представила новую линейку косметических средств. В нее вошли новые лаки и блески для губ с металлическим эффектом. Об этом сообщает The Fashion.

Коллекция в скором времени поступит в продажу и будет представлена в фирменных магазинах. Блески для губ будут стоить 85 долларов, а лаки — 50 долларов.

Французская компания Christian Louboutin основана 1992 году. В дизайне ее обуви и аксессуаров используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа. В Москве первый бутик компании открылся в 2003 году. Отличительный знак обуви — красные подошвы, зарегистрированные как товарный знак.

В конце февраля марка представила новую линейку, куда вошли жидкая подводка для глаз, карандаш для бровей и тушь. Цены варьируются от 70 до 75 долларов.