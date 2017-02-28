Christian Louboutin предложил женщинам косметику для глаз

Французский модный дом Christian Louboutin выпустил новую линейку косметических средств. Об этом сообщает Luxurylaunches. Речь идет о жидкой подводке для глаз, карандашах для бровей и туши для ресниц.

Косметика уже поступила в продажу, цены варьируются от 70 до 75 долларов. Новинки представлены в фирменных магазинах. По словам представителей марки, в скором времени планируется запуск коллекции теней для век.

Французская компания Christian Louboutin основана 1992 году. В дизайне ее обуви и аксессуаров используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа. В Москве первый бутик компании открылся в 2003 году. Отличительный знак обуви — красные подошвы, зарегистрированные как товарный знак.

Осенью 2016 года компания представила коллекцию парфюмированных масел для втирания в кожу. В масла не добавляется ни вода, ни спирт, что придает им более «интимный» аромат по сравнению с традиционной парфюмерией.