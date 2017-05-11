Christian Louboutin сделал сумки с девушками майя

Французский модный дом Christian Louboutin представил коллекцию сумок, созданную с брендом Taller Maya с полуострова Юкатан (Центральная Америка). Об этом в четверг, 11 мая, сообщает Vogue.

В совместную коллекцию вошли несколько сумок Mexicaba с вышитыми орнаментами, девушками-майя в национальных костюмах и логотипами модного дома. Цены на них пока не называются.

В Taller Maya работают женщины из дальних деревень Юкатана, главная цель компании состоит в том, чтобы сохранить и передать местные традиции.

Фото: Christian Louboutin 1 /4

Французская компания Christian Louboutin основана 1992 году. В дизайне ее обуви и аксессуаров используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа. В Москве первый бутик компании открылся в 2003 году. Отличительный знак обуви — красные подошвы, зарегистрированные как товарный знак.