Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:59, 24 июля 2026 (обновлено: 19:09, 24 июля 2026)Интернет и СМИ

Уехавший из России блогер-иноагент оценил вероятность возвращения

Блогер-иноагент Майкл Наки заявил, что не задумывается о возвращении в Россию
Маргарита Щигарева

Кадр: жизнь с нуля в Израиле / YouTube

Известный блогер и журналист Майкл Наки (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, заявил, что не задумывается о возвращении. Вероятность снова жить в России он оценил в интервью YouTube-каналу «Жизнь с нуля в Израиле».

По словам Наки, вопрос возвращения в Россию для него не находится на повестке. «Для меня это где-то не близко. (...) Мне не интересно думать о том, вернусь я в Россию или нет», — добавил он.

Блогер добавил, что на родине у него не осталось близких людей.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы оштрафовал Наки за нарушение закона об иноагентах. Его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

В августе 2023 года Наки заочно приговорили к 11 годам колонии по уголовному делу. Его признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины
    Армия США получит НРТК
    Появились подробности по делу расстрелявшего подростка россиянина
    Невролог посоветовала подходящие людям любого возраста тренировки для мозга
    Зеленский высказался об употреблении кокаина с Макроном
    У компании популярного в России блогера нашли многомиллионный долг
    Иран заявил о подготовке для США бесплатных билетов в ад
    Бывшего президента Украинской ассоциации футбола задержали
    Пластический хирург оценил нос Ксении Собчак
    Туристы попали в ДТП во время сафари в Турции и вылетели из окон
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok