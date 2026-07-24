Уехавший из России блогер-иноагент оценил вероятность возвращения

Блогер-иноагент Майкл Наки заявил, что не задумывается о возвращении в Россию

Известный блогер и журналист Майкл Наки (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, заявил, что не задумывается о возвращении. Вероятность снова жить в России он оценил в интервью YouTube-каналу «Жизнь с нуля в Израиле».

По словам Наки, вопрос возвращения в Россию для него не находится на повестке. «Для меня это где-то не близко. (...) Мне не интересно думать о том, вернусь я в Россию или нет», — добавил он.

Блогер добавил, что на родине у него не осталось близких людей.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы оштрафовал Наки за нарушение закона об иноагентах. Его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

В августе 2023 года Наки заочно приговорили к 11 годам колонии по уголовному делу. Его признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.