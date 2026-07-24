Похудевшая на 45 килограммов Адель подверглась нападкам в сети из-за вновь набранного веса

Певица Адель в облегающей одежде подверглась нападкам в сети из-за вновь набранного веса

Похудевшая на 45 килограммов британская певица Адель подверглась нападкам в сети из-за вновь набранного веса. Материал приводит Daily Mail.

38-летнюю знаменитость запечатлели на отдыхе в Италии с близким другом, модельером и кинорежиссером Томом Фордом. Она покаталась на каяке и поплавала в море в черном купальнике без бретелей и легинсах для серфинга в тон.

Читатели издания оценили внешность звезды в комментариях. Часть из них раскритиковали артистку, заявив, что она вновь набрала лишние килограммы: «Надеюсь, морские обитатели не пострадали от того, что она вошла в воду», «Похоже на очень неуклюжую косатку», «"Оземпик" больше не работает», «Адель? Нет, это был тюлень», «Похоже на какую-то лягушку-мутанта».

В то же время другие юзеры встали на защиту исполнительницы. «Адель выглядит великолепно и кажется здоровой и счастливой. Пусть спокойно проведет свой отпуск», «Я не ее поклонница, но совершенно не могу понять ужасные комментарии», «Адель красива, у нее прекрасный голос, она продала миллионы пластинок по всему миру (...). Просто оставьте ее в покое, пусть живет своей жизнью вдали от внимания общественности, которое она так ненавидит», — заступились они.

Ранее Адель рассказывала, что похудела на 45 килограммов благодаря тренировкам и сиртуиновой диете, активирующей белки для жиросжигания. Так, ее рацион в том числе включал капусту кейл, гречку, клубнику и шоколад. Кроме того, звезда закрепила результат, отказавшись от сахара, алкоголя и снизив общую калорийность питания.

Ранее в июле американская певица Ариана Гранде обеспокоила фанатов внешностью на новом видео.