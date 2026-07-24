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17:52, 24 июля 2026 (обновлено: 18:00, 24 июля 2026)Наука и техника

Поставки модернизированной «Варежки» начнут в 2028 году

Елагин: Поставки модернизированных Як-130М начнут в 2028 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Поставки модернизированных учебно-боевых самолетов Як-130М (по кодификации НАТО: Mitten — «Варежка») начнут в 2028 году. Об этом сообщил директор производства Иркутского авиазавода Виталий Елагин, передает ТАСС.

Представитель предприятия рассказал, что сейчас завод собрал три опытных образца Як-130М. Эти самолеты используют для испытаний. Поставки изделий заказчику хотят начать в конце 2028-го.

Двухместный Як-130М предназначен для обучения и поддержания навыков у летного состава. Также самолет способен выполнять боевые задачи. Модернизированная модель получила радиолокационную станцию БРЛС-130Р и оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К. Кроме того, Як-130М получил бортовой комплекс обороны и современное оборудование связи. Прототип самолета впервые представили на форуме «Армия» в 2024 году.

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В июне стало известно, что опытный образец Як-130М выполнил первый полет. Самолет находился в воздухе 50 минут. Полет проходил на скорости до 600 километров в час.

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