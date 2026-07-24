Поставки модернизированной «Варежки» начнут в 2028 году

Елагин: Поставки модернизированных Як-130М начнут в 2028 году

Поставки модернизированных учебно-боевых самолетов Як-130М (по кодификации НАТО: Mitten — «Варежка») начнут в 2028 году. Об этом сообщил директор производства Иркутского авиазавода Виталий Елагин, передает ТАСС.

Представитель предприятия рассказал, что сейчас завод собрал три опытных образца Як-130М. Эти самолеты используют для испытаний. Поставки изделий заказчику хотят начать в конце 2028-го.

Двухместный Як-130М предназначен для обучения и поддержания навыков у летного состава. Также самолет способен выполнять боевые задачи. Модернизированная модель получила радиолокационную станцию БРЛС-130Р и оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К. Кроме того, Як-130М получил бортовой комплекс обороны и современное оборудование связи. Прототип самолета впервые представили на форуме «Армия» в 2024 году.

В июне стало известно, что опытный образец Як-130М выполнил первый полет. Самолет находился в воздухе 50 минут. Полет проходил на скорости до 600 километров в час.