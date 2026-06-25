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09:55, 25 июня 2026Наука и техника

Российский Як-130М выполнил первый полет

«Ростех»: Учебно-тренировочный самолет Як-130М выполнил первый полет
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Опытный образец российского учебно-тренировочного самолета Як-130М выполнил первый полет. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Летные испытания состоялись на базе Иркутского авиационного завода. Состав экипажа машины — летчик-испытатель 1-го класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев.

В воздухе самолет находился 50 минут, поднявшись на высоту 2000 метров и развив скорость 600 километров в час.

В госкорпорации добавили, что от Як-130 новый самолет отличают передовые бортовые системы, современная радиолокационная станция и серьезный комплекс вооружений. «Не просто учебно-тренировочный самолет, а фактически полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника», — уточнили в «Ростехе».

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В апреле управляющий директор компании «Яковлев» Василий Прутковский сообщил, что летные испытания модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М продлятся год-полтора.

В октябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассказала, что компания «Яковлев» собрала второй опытный образец самолета Як-130М.

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