15:25, 23 октября 2025Наука и техника

В России собрали второй учебно-боевой Як-130М

ОАК: «Яковлев» собрал второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «ПАО «ОАК»»

Компания «Яковлев» собрала второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Telegram.

Самолет собрали в рамках опытно-конструкторских работ. Машина получила пиксельный камуфляж, который уже использовали на других российских самолетах. Новый образец задействуют в ходе наземных и летных испытаний. Параллельно компания собирает третий экземпляр Як-130М.

«Як-130М разработан на основе анализа и обобщения опыта участия авиации в локальных и региональных конфликтах. Создание легких боевых самолетов на основе учебно-боевых машин соответствует мировым тенденциям развития военной авиации», — сказал заместитель главного конструктора по программе Як-130 Дмитрий Попов.

Як-130М отличается от базовой модели расширенными боевыми возможностями. Самолет получил бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны «Президент-С130» и комплекс связи КСС-130. Як-130М может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Ранее в октябре «Ростех» сообщил, что первый опытный образец Як-130М готов к испытаниям. После наземных испытаний самолет будут готовить к первому полету.

