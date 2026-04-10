14:19, 10 апреля 2026

Раскрыты сроки испытаний учебно-боевого Як-130М

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Летные испытания модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М продлятся год-полтора. Сроки испытаний раскрыл управляющий директор компании «Яковлев» Василий Прутковский, передает РИА Новости.

«Испытания Як-130М продлятся год-полтора, они рассчитаны до 2028 года», — сказал он.

Прототип Як-130М впервые представили на форуме «Армия-2024». Двухместная машина предназначена для обучения и поддержания навыков у летного состава. Также она способна выполнять боевые задачи. Модернизированный самолет получил радиолокационную станцию БРЛС-130Р и оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К. Кроме того, Як-130М оснащен бортовым комплексом обороны «Президент-С130» и новым оборудованием связи.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В октябре стало известно, что производитель собрал второй опытный образец учебно-боевого Як-130М. Самолет получил пиксельный камуфляж, который использовался на других машинах, включая Су-57. Опытный Як-130 задействуют в ходе испытаний.

    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    Иран назвал условие открытия Ормузского пролива

    Операция по задержанию двоих бывших участников банды Басаева и Хаттаба попала на видео

    Россиянам перечислили способы выбрать самые удачные куличи

    Зеленский пообещал завершить ремонт «Дружбы» весной

    Россиян предупредили об ошибке в Страстную неделю

    Жители трех регионов бросились брать семейную ипотеку

    Стало известно о готовности Франции начать войну с Россией вместо ведения переговоров

    Россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна

    Стало известно о жертве при взрыве в столице российского региона

    Все новости
