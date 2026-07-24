Полицейский 14 лет насиловал женщин

В Великобритании 47-летний сотрудник полиции оказался маньяком

Сотрудник полиции Великобритании оказался маньяком, который 14 лет насиловал женщин. Об этом пишет Daily Mail.

47-летнего Алана Грира не стало 6 мая. Вскоре его коллеги узнали, что причиной случившегося был суицид. В конце июля полиция шотландского региона Стратклайд выпустила официальное заявление, в котором говорится, что мужчина за 14 лет изнасиловал как минимум девять женщин.

В 2025 году одна из пострадавших выдвинула обвинения против Грира. Она заявила, что полицейский изнасиловал ее в 2012-м. В ходе следствия выяснилось, что пять из девяти жертв Грира работали проститутками. Некоторые из изнасилований были настолько жестокими, что их квалифицировали как покушение.

Грир использовал фальшивые личности и семь мобильных телефонов, чтобы скрыть причастность к преступлениям.

В доме полицейского прошел обыск. Были изъяты мобильные телефоны и ноутбук, на котором нашли множество изображений сексуального характера. В частности выяснилось, что мужчина тайно снимал коллег-женщин во время тренировок в спортзале. Также оказалось, что Грир регулярно пользовался услугами проституток.

Известно, что Алан Грир родился в Австралии, а позже переехал в Шотландию с родителями. В полиции он проработал 17 лет. Его руководители заявили, что до заявления первой пострадавшей у них не было никаких причин подозревать Грира в преступлениях.

Ранее сообщалось, что в США поймали насильника, который находился в бегах 21 год. Мужчина надругался над жертвой на борту своей яхты.