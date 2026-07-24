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16:58, 24 июля 2026Экономика

Жителей российского региона предупредили об опасности

В Амурской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

В Амурской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней. Об опасности жителей одного региона предупредили на сайте Амурского Гидрометцентра.

«25 июля местами по Амурской области ожидаются грозы, днем в отдельных районах ливни. Утром в пониженных местах туман. 26 и 27 июля местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы», — сказано в сообщении. Специалисты отметили, что в воскресенье, 26 июля, при грозах порывы ветра местами будут усиливаться до 12-15 метров в секунду.

Что касается объема осадков, в северных и восточных районах местами может выпасть 1-1,5 декадные нормы. При этом ожидается, что суммарное количество осадков будет близким к декадным нормам.

Кроме того, синоптики сообщили о большой вероятности дополнительных подъемов уровней воды в реках.

Ранее стало известно, что часть Бора Нижегородской области лишилась света после урагана.

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