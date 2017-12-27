Выбраны самые безумные наряды жены президента США

Эксперты моды выбрали самые необычные и вызывающие наряды первой леди США Меланьи Трамп, сообщает The Guardian.

Стилисты оценили платья, пальто и костюмы, которые жена Дональда Трампа надевала на различные мероприятия в Америке и Европе в 2017 году. Среди них — платье ярко-розового цвета, в котором Меланья выступала в ООН в сентябре, инагурационный наряд льдисто-голубого цвета и пальто в объемных аппликациях в виде роз от Dolce & Gabbana.

Фото: Evan Vucci - Pool / Getty Images 1 /2

Издание отмечает, что Меланья делает покупки с помощью своего неофициального стилиста-консультанта Эрве Пьерра. Ее любимые магазины в Нью-Йорке — универмаги Bergdorf Goodman и Saks, а также бутики Michael Kors и Christian Dior. В Европе супруга президента США предпочитает, кроме уже упомянутого Dolce & Gabbana, посещать магазины модных домов Fendi, Valentino и Alexander McQueen.

Материалы по теме Просто Меланья Новая первая леди США как икона стиля и модель для подражания

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп выбрала для рождественской вечеринки туфли французской марки Christian Louboutin. Во время празднования в семейном поместье Трампов Мар-а-Лаго Меланья была одета в остроносые «лабутены» на высокой шпильке с цветочным принтом, которые дополняли красное закрытое платье с длинными рукавами.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!