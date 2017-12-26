Жена президента Франции попала в десятку самых стильных женщин года

Эксперты моды составили рейтинг самых хорошо одетых женщин 2017 года, сообщает Vogue.

В список вошли актрисы Николь Кидман, Натали Портман, Эмма Стоун, Клэр Фой, Зендая Коулман и Рут Негга, певицы и модели Рианна, Зои Кравитц и Соланж Ноулз, а также супруга президента Франции Бриджит Макрон.

Выбирая лучших, эксперты оценивали и повседневные, и вечерние выходы знаменитостей. Так, в рейтинге упомянут экстравагантный очень открытый наряд из тканевых «лепестков» от Comme des Garçons, в котором Рианна появилась в мае на приеме Met Gala, а также ее платье и юбка из денима от Tom Ford, в которых папарацци сняли певицу на улицах Нью-Йорка.

Николь Кидман Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images 1 /10

Среди нарядов обладательницы премии «Оскар» Николь Кидман эксперты отметили зеленое «павлинье» платье с пайетками, в котором актриса была на красной дорожке премии SAG, расшитый пайетками наряд Rodarte, в котором она блистала на Каннском кинофестивале, и дневное закрытое платье с длинными рукавами от Alessandra Rich, в котором Кидман посетила один из матчей по поло в Джерси.

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Первая леди Франции Бриджит Макрон чаще всего одевается в Louis Vuitton. Однако на фотографии, где она запечатлена во время посещения здания ООН, Макрон одета в Alexandre Vauthier, а для встречи гостей дневного приема One Planet в Елисейском дворце она выбрала пальто Balmain.

Ранее сообщалось, что эксперты определили самые впечатляющие образы уличной моды уходящего года. Среди лидеров — очень широкие брюки (как укороченные кюлоты, так и брюки, полностью закрывающие обувь), одежда из искусственного меха ярких оттенков, струящиеся «цыганские» юбки с оборками, джинсовая одежда необычного покроя (например, очень длинные джинсовые куртки или широкие юбки из лоскутов разного цвета) и костюмы с жакетами-oversize.

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