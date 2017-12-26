Выбран самый безумный уличный образ года

Эксперты моды определили самые впечатляющие образы уличной моды уходящего года, сообщает Footwear News.

Среди лидеров — очень широкие брюки (как укороченные кюлоты, так и брюки, полностью закрывающие обувь), одежда из искусственного меха ярких оттенков, струящиеся «цыганские» юбки с оборками, джинсовая одежда необычного покроя (например, очень длинные джинсовые куртки или широкие юбки из лоскутов разного цвета) и костюмы с жакетами-oversize.

Фото: Olivier Degoulange / REX 1 /3

Среди трендовой обуви отмечены цветные остроносые ботильоны на высоком каблуке (как однотонные, так и с принтом), высокие ботфорты на конусообразном каблуке и кроссовки из лимитированных выпусков. Свой выбор специалисты делали среди подборок снимков, сделанных репортажными фотографами до и после показов Недель моды сезонов осень-зима 2017-2018 и весна-лето 2018 в Париже, Милане, Лондоне и других городах.

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Ранее сообщалось, что эксперты составили рейтинг самой красивой женской обуви 2017 года. Параметрами для выбора стали уникальные принты и оригинальность формы. На первой строчке перечня — черные сапоги на шпильке со вставками американской марки Oscar de la Renta. Также в список вошли вельветовые черно-зеленые босоножки от бельгийского бренда Dries Van Noten с полупрозрачным красным каблуком круглой формы и украшенные красными перьями сандалии Prada.

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