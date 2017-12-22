Названы главные люди мира моды в 2017 году

Издание HighSnobiety опубликовало результаты голосования читателей и редакции о знаковых событиях и личностях в области моды в 2017 году.

Лучшими модельерами читатели признали Канье Уэста (3-е место), рэпера A$AP Rocky (2-е место) и основателя бренда Off-White Вирджила Абло (1-е место). Все трое победителей — афроамериканцы. Редакция же отдала пальму первенства креативному директору дома Balenciaga и бренда Vetements, дизайнеру грузинского происхождения Демне Гвасалия.

Канье Уэст Фото: Mark J. Terrill / AP 1 /3

Канье Уэст — рэпер и дизайнер, известный сотрудничеством с маркой adidas Originals. Он создал уже несколько коллекций одежды и обуви, которые выходят ограниченным тиражом.

A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) — американский рэпер, актер и режиссер. В 2017 году принимал участие в рекламной кампании весенне-летней коллекции Dior Homme и выпустил совместную линейку одежды и аксессуаров с Guess Jeans.

Вирджил Абло — основатель и креативный директор марки Off White, также был личным стилистом рэпера Канье Уэста. В конце августа 2017 года он представил совместный проект со спортивной маркой Nike. Его достижения в 2017 году также отметил российский рэпер L'One: в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» он сказал, что «больше шума, конечно, наделал Вирджил Абло с коллаборацией Nike x Off White».

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Дизайнер Демна Гвасалия родился в Сухуми в 1981 году. Закончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. В 2009 году основал бренд Vetements в Париже. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

HighSnobiety — одно из ведущих международных изданий о современной моде. Основано Давидом Фишером в 2005 году в Берлине, в настоящее время также имеет офисы в Лондоне и Нью-Йорке.

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