Грузин придумал одежду для богатых грешников

Французский модный дом Balenciaga выпустил капсульную коллекцию одежды и аксессуаров «Грешники». Об этом сообщает HighSnobiety.

В созданную креативным директором дома Демной Гвасалией линейку вошли пальто, куртки, свитшоты, брюки, футболки, рюкзаки бейсболка и бумажники. Большинство вещей украшены принтом Sinners Balenciaga. Вещи уже поступили в продажу. Куртка-бомбер обойдется в 1495 евро, свитшот с надписью в 695 евро, футболка-оверсайз с принтами Sinners на груди и спине стоит 295 евро. Самая дорогая вещь в коллекции — черная байкерская куртка из состаренной кожи, оцененная в 3490 евро. Она доступна только в одном размере (европейский 50-й).

Фото: Balenciaga 1 /5

Модный дом Balenciaga основан во Франции в 1919 году модельером испанского происхождения Кристобалем Баленсиагой Эйсагирре. Отличительными чертами Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент бренд принадлежит французскому холдингу Kering. Пост креативного директора модного дома занимает дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.