Состоятельным модникам предложили макинтош с горбом за 3850 долларов

Французский бренд Vetements представил утепленный плащ-тренчкот, разработанный совместно с маркой Mackintosh. Об этом сообщает HypeBae.

Особенность двубортной модели на подкладке из шелка — своеобразный «горб» на спине. Если расстегнуть застежку-молнию, элемент дизайна разворачивается подкладкой наружу. Плащ изготовлен из высококачественного хлопка. Карманы прорезные, рукав реглан, отстегиваемые погоны на пуговицах и снимаемый ремень с пряжкой. Цена модели — 3850 долларов.

Фото: Vetements 1 /2

Ранее в рамках коллаборации с маркой Levi's бренд представил джинсы-унисекс свободного кроя с высоким поясом, сшитые из традиционного синего денима и украшенные крупного размера вышивкой Vetements поверх гульфика. Цена модели — 1590 долларов

Vetements — французский бренд одежды и обуви. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

