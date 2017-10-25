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Состоятельным модникам предложили макинтош с горбом за 3850 долларов

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Французский бренд Vetements представил утепленный плащ-тренчкот, разработанный совместно с маркой Mackintosh. Об этом сообщает HypeBae.

Особенность двубортной модели на подкладке из шелка — своеобразный «горб» на спине. Если расстегнуть застежку-молнию, элемент дизайна разворачивается подкладкой наружу. Плащ изготовлен из высококачественного хлопка. Карманы прорезные, рукав реглан, отстегиваемые погоны на пуговицах и снимаемый ремень с пряжкой. Цена модели — 3850 долларов.

Ранее в рамках коллаборации с маркой Levi's бренд представил джинсы-унисекс свободного кроя с высоким поясом, сшитые из традиционного синего денима и украшенные крупного размера вышивкой Vetements поверх гульфика. Цена модели — 1590 долларов

Vetements — французский бренд одежды и обуви. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

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