Бабушкам рекомендовали люксовую авоську за 190 тысяч рублей

Французский бренд Vetements, возглавляемый дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалия, выпустил женскую сумку Granny bag («сумка для бабушки»). Об этом сообщает HypeBae.

Небольшая сумка консервативного дизайна из высококачественной итальянской кожи снабжена потайным отделением на молнии, из которого вытягивается сетчатая авоська. По замыслу модельера, владелица либо носит кожаную сумку в авоське, либо хранит авоську внутри и использует в разложенном виде для шопинга. Сумки предлагаются в синем, белом или зеленом цвете. Аксессуар уже доступен у дистрибьюторов бренда; цена для покупателей из России составляет около 190 тысяч рублей.

Фото: Vetements 1 /2

Сумки подобной конструкции были популярны в советское время. Название «авоська» происходит от слова «авось». Впервые термин был использован в 1935 году в монологе сатирика Владимира Полякова, исполненном эстрадным артистом Аркадием Райкиным.

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.