Vetements раскрыл детали совместной коллекции с DHL

Французская марка Vetements раскрыла подробности совместной коллекции с логистической компанией DHL. Как сообщает Hypebae, в линейку войдут футболки, куртки, рубашки и кепки.

Ожидается, что в продаже вещи появятся в 2018 году, другие детали пока не сообщаются.

О грядущей работе с DHL марка объявила в начале июля. Кроме того, в скором будущем свет увидят капсульные линейки, созданные с Tommy Hilfiger и Reebok.

Первую футболку с логотипом службы доставки марка представила в 2016 году на показе весенне-летней коллекции. Она стоила 280 долларов.

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.