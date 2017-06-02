Vetements отказался от шоу в Париже

Основатель французской марки Vetements, дизайнер Демна Гвасалия, принял решение не устраивать традиционный показ новой коллекции бренда в рамках Недели высокой моды в Париже. Об это в пятницу, 2 июня, сообщает Vogue.

«Показов просто-напросто стало слишком много. На мой взгляд, это уже ненормально, — сказал исполнительный директор бренда Гурам Гвасалия. — Сейчас же создается ощущение, что есть одна большая бесконечная Неделя моды, которая длится 365 дней в году», — добавил он.

Вместо масштабного шоу в конце июня пройдет небольшая презентация для байеров, а журналисты увидят модели из новой коллекции только в лукбуке. Съемками и стилизацией будет заниматься сам Гвасалия.

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.