Vetements променял топ-моделей на бездомного и охранника

Французский модный дом Vetements во время парижской Недели моды haute couture представил осеннюю коллекцию одежды. В показе приняли участие не профессиональные модели, а обычные люди, сообщает Vogue. Среди них были охранник клуба, пожилой турист, рэпер, бездомный, офисные сотрудники и юные панки.

Пригласительные билеты на показ выглядели как идентификационные карточки.

VETEMENTS SHOW TODAY Фото опубликовано @vetements_official

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

Одна из новинок бренда — ботинки 10-eye boot, созданные в сотрудничестве с британским производителем обуви Dr. Martens. Они выполнены из натуральной кожи черного цвета, подошва сделана из резины, а на пятках написано: «Линия границы».