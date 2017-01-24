Vetements создал «10-глазые» ботинки Dr. Martens

Французский бренд Vetements вместе с британским производителем обуви Dr. Martens представили коллекцию ботинок модели 10-eye boot. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Highsnobiety.

Ботинки выполнены из натуральной кожи черного цвета, подошва сделана из резины, а на пятках написано: «Линия границы». Они вошли в весенне-летнюю коллекцию 2017 года. Обувь уже появилась в продаже. Цена за пару — 580 долларов.

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

Dr. Martens — обувной бренд британской компании AirWair Ltd. Изначально она специализировалась на выпуске обуви для солдат и шахтеров. Для прочности в носок ботинок вставлялся стальной стакан. Позднее эта модель стала популярна среди музыкантов и представителей субкультур. В настоящее время под этой маркой выпускаются также одежда и аксессуары.