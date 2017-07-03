Vetements начнет сотрудничать с DHL

Французский модный дом Vetements анонсировал несколько совместных проектов с разными мировыми брендами. Об этом сообщает Highsnobiety.

В том числе, компания будет сотрудничать со спортивным брендом Reebok: марки выпустят совместную модель кроссовок. Также в планах модного дома — кооперация с логистической компанией DHL и брендом Tommy Hilfiger.

#VETEMENTSxREEBOK #VETEMENTSxDHL SS18 A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Jul 1, 2017 at 10:43am PDT

#VETEMENTSxTOMMYHILFIGER A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Jun 30, 2017 at 4:05pm PDT

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

В конце мая модный дом выпустил капсульную коллекцию футболок Staff. По словам представителей марки, футболки продаются по 150 долларов и предназначены для поклонников марки, которые не могут позволить себе вещи из основной коллекции.