Vetements предложил модникам с низкими доходами футболку за 150 долларов

Возглавляемый дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалия бренд Vetements выпустил капсульную коллекцию футболок Staff. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает HighSnobiety.

По словам представителей марки, футболки продаются по 150 долларов и предназначены для поклонников марки, которые не могут позволить себе вещи из основной коллекции. Изделия из хлопка, предлагаемые в черном и белом цветах, украшены вышивкой Staff на груди и большим логотипом бренда на спине.

Фото: Vetements

Цены на одежду и обувь из основных коллекций Vetements, как правило, варьируются от 500 до четырех тысяч долларов. Исключение составляют носки, предлагаемые за 70-100 долларов. В конце января 2017 года Vetements во время парижской Недели моды haute couture представил осеннюю коллекцию одежды. В показе приняли участие не профессиональные модели, а обычные люди. Среди них были охранник клуба, пожилой турист, рэпер, бездомный, офисные сотрудники и юные панки.

Гвасалия основал бренд Vetements в Париже в 2009 году. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора. Весной 2017 года офис Vetements был перенесен в Цюрих, Швейцария.