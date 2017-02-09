Vetements откроет магазин в секретном месте

Французский модный дом Vetements откроет в Лос-Анджелесе pop-op магазин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице марки в Instagram.

Где именно бкдет расположен магазин и что там будет продаваться, пока держится в секрете. Известно только название — Dry Cleaning.

VETEMENTS EVENT IN LA / 9TH FEB Фото опубликовано @vetements_official

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

В конце января 2017 года Vetements во время парижской Недели моды haute couture представил осеннюю коллекцию одежды. В показе приняли участие не профессиональные модели, а обычные люди. Среди них были охранник клуба, пожилой турист, рэпер, бездомный, офисные сотрудники и юные панки.