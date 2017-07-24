Vetements заинтриговал поклонников Rammstein

Французский бренд Vetements опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию модели-мужчины в худи с изображением и логотипом немецкой группы Rammstein.

Фото помечено хэштегом #VETEMENTSxRAMMSTEIN FW18 @labelsfashion, что, как правило, говорит о совместной коллекции, которую можно ожидать в 2018 году. Будет ли это единственный образ или же полноценная коллекция, пока не известно.

#VETEMENTSxRAMMSTEIN FW18 @labelsfashion A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Jul 24, 2017 at 1:27am PDT

Коллекция Vetements осень-зима 2017 года уже доступна на сайте интернет-магазина SSENSE.

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

Rammstein- немецкая рок-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Получила свое название в память об авиакатастрофе во время шоу на авиабазе Рамштайн в 1988 году. Группа выпустила шесть студийных альбомов, многократно выступала в России. Лидер коллектива Тиль Линдеманн имеет пиротехническое образование, а выступления группы изобилуют различными спецэффектами.

