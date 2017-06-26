Vetements устроил показ на автомобильной парковке

Несмотря на то, что французская марка Vetements отказалась принимать участие в Неделе моды в Париже, показ все же прошел. Новинки продемонстрировали не на традиционном подиуме, а на одной из автомобильных парковок на окраине города. Об этом сообщает Highsnobiety.

Издание подчеркивает, что это больше походило на фотовыставку, чем на модный показ. Модели предстали в образах случайных прохожих.

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

В начале июня представители модного дома объявили, что марка не будет принимать участие в Неделе моды в Париже. «Показов просто-напросто стало слишком много. На мой взгляд, это уже ненормально, — сказал исполнительный директор бренда Гурам Гвасалия. — Сейчас же создается ощущение, что есть одна большая бесконечная Неделя моды, которая длится 365 дней в году», — добавил он.