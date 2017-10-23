Российской модной элите показали новую одежду

В московском ЦУМе состоялся показ коллекций осень-зима 2017-2018, доступных для покупки в универмаге. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» с места события.

Гостями показа стали главные редакторы глянцевых изданий, стилисты, светские модницы и клиенты ЦУМа — Алла Вербер, Анита Гиговская, Анна и Надежда Михалковы, Дарья Веледеева,Лиза Молчанова, Ксения Чилингарова и другие.

Стилистом показа выступила креативный директор универмага Наташа Гольденберг. Было представлено более 70 женских, мужских и детских образов, составленных из коллекций Calvin Klein 205W39NYC, Vetements, Loewe, Balenciaga, Saint Laurent, Céline, Lanvin, Dolce & Gabbana, Valentino, Marni, Chloé, Dries Van Noten, Simone Rocha и других марок, представленных в ассортименте универмага.

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году. Его площадь составляет 70 тысяч квадратных метров. Он является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Там продается одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.