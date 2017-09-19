В ЦУМе собрали эксклюзивные линии известных мужских брендов

Московский модный универмаг ЦУМ открыл новое пространство ON_TSUM на втором этаже магазина, сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 сентября.

В этом пространстве представлены эксклюзивные линии мужской одежды и аксессуаров, отобранные лично fashion-директором мужских коллекций ЦУМа Риккардо Тортато в коллекциях ведущих марок. Пространство условно разделено на шесть направлений: Contemporary (бренды Ami, Marni, N21), Designer (Balmain, J.W. Anderson, Loewe, Thom Brown, Umit Benan), Fashion Tailoring (Borsalino, Caruso, Ermenegildo Zegna Couture), High Street (KTZ, Palm Angels, Yeezy, Amiri), Japanese (Kolor, Issey Miyake, Yohji Yamamoto), Streetwear (Nike Lab, Marcelo Burlon, Golden Goose, Riccardo Comi, Coach). Также имеется зона Nike Lab с лимитированными коллекциями одежды и спортивной обуви.

Пространство оформлено в бело-золотых тонах. Одежда и аксессуары размещены на манекенах из материала, имитирующего мрамор, карбон и сталь, выполненных по заказу Риккардо Тортато.

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году. Его площадь составляет 70 тысяч квадратных метров. Он является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Там продается одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.