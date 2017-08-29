В ЦУМ привезут блестящие кроссовки Nike

С 6 сентября в московском ЦУМе появится лимитированная коллекция кроссовок Nike Air Max 97 LX Swarovski. Об этом сообщается в пресс-релизе, котоырй поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 29 августа.

Обувь сделана из материала Crystal Fabric, который сотоит из мельчайших, прочных, плотно сгруппированных кристаллов. «Мы надеялись найти новые пути к дизайну блестящего и стойкого материала, и нам очень понравилась жесткая блестящая кристаллическая ткань для переиздания нашей иконы», — рассказала директор дизайна материалов в женской категории Nike Sportswear Мэри Кроу.

Фото: пресс-служба ЦУМа

«Мы были рады сотрудничать с Nike в процессе создания такого уникального дизайна. Nike Air Max 97 — это по-настоящему иконический силуэт, который вдохновил нас подумать о том, что происходит, когда скорость встречает свет», — добавил член совета директоров Swarovski Маркус Лангес-Сваровски.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports.

Австрийская компания Swarovski основана в 1895 году. Она специализируется на выпуске украшений из хрусталя и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Самая известная продукция — стразы, которые продаются под брендом «Кристаллы Swarovski».