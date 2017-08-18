Nike усыпал кроссовки стразами

Спортивная марка Nike представила специальную версию кроссовок Air Max 97, дизайн которых напоминает о 2000-годах и всеобщей любви к стразам. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

При создании модели Nike Air Max 97 LX Swarovski использовали особую ткань, покрытую блестящими кристаллами и бисером. Модель доступна в двух цветах — серебристом и черном, цена — 400 долларов. В продаже кроссовки появятся с начала осени.

Фото: Nike 1 /3

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон.

В конце июля 2017 года марка объявила о выпуске 13 новых версий кроссовок Air Max 97. Кроссовки появятся в разных цветовых решениях. Модель станет доступной в трех вариантах исполнения: стандартный OG, люксовый Premium (в том числе с верхом из змеиной кожи) и облегченный Ultra 17. Последний вариант отличается более современным силуэтом и уменьшенным весом.