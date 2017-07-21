Nike выпустит 13 новых вариантов кроссовок Air Max 97

Американский производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Nike выпустит в течение августа 2017 года 13 новых версий кроссовок Air Max 97. Об этом сообщает Sneakernews.

Фото: Nike 1 /12

Кроссовки будут представлены в разных цветовых решениях. Модель станет доступной в трех вариантах исполнения: стандартный OG, люксовый Premium (в том числе с верхом из змеиной кожи) и облегченный Ultra 17. Последний вариант отличается более современным силуэтом и уменьшенным весом.

Кроссовки начнут появляться в продаже начиная с 1 августа в избранных магазинах Nike. Цены пока неизвестны; о доступности моделей в российских магазинах фирмы не сообщается.

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Модель Air Max 97 была разработана дизайнером Кристианом Трессером и выпускалась с осени 1997-го до весны 1998 года. Вдохновением для характерного силуэта послужили японские скоростные «поезда-пули». К 20-летнему юбилею модели она была вновь запущена в производство.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.

