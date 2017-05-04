Nike создаст инновационные джинсы для занятий спортом

Спортивная марка Nike анонсировала появление джинсов, в которых можно будет заниматься спортом. Как сообщает The Marketwatch, компания уже подала заявку на оформление соответствующего патента.

По словам представителей компании, ткань, из которой будут изготавливать джинсы, устойчива к влаге и прочна. Модели будут представлять собой смесь легинсов и джинсов. «Обычная джинсовая ткань является относительно прочной и долговечной, но она не обладает эластичностью и другими характеристиками, необходимыми для спортивных занятий, особенно экстремальных видов спорта. Мы это исправим», — сказал представитель компании.

Nike была основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.

В конце апреля компания представила коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с брендом Kith. Линейка получила название Midnight («Полночь») и, по словам представителей бренда, предназначена для любителей бега. На все модели нанесены специальные светоотражающие элементы, которые делают человека заметным в темное время суток.