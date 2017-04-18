Nike создал новые кроссовки для Криштиану Роналду

Американский бренд спортивной обуви и одежды Nike в очередной раз посвятил кроссовки португальскому футболисту Криштиану Роналду. Специальное издание модели Air Force 1 Ultraforce стало дополнением к линейке Nike FC drop. Об этом сообщает Hypebeast.

Верхняя часть модели выполнена из черного нубука. На задней стороне дизайнеры компании использовали вставки с «инфракрасными» вставками. На стельки нанесена специальная диаграмма CR7.

Новая модель доступна на официальном сайте Nike по цене 100 долларов.

Ранее Nike уже выпускали кроссовки для Криштиану Роналду. Предыдущая модель Air Force 1 Ultra F.C. была выполнена в кобальтово–синем цвете. Помимо этого бренд выпускал обувь для американской теннисистки Серены Уильямс. Модель была создана специально для соревнований «Ролан Гаррос».

Компания Nike основана в США в 1964 году и производит спортивную обувь и одежду. Всемирно известный логотип бренда, имитирующий крыло богини Ники был создан американской студенткой Кэролин Дэвидсон в 1971 году — работа девушки обошлась компании в 35 долларов.

Криштиану Роналду — португальский футболист, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» и сборную Португалии. Роналду считается самым высокооплачиваемым футболистом мира.