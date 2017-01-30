Nike посвятил кроссовки Серене Уильямс

Видео: Nike

Компания Nike выпустила лимитированную коллекцию кроссовок, посвященную американской теннисистке Серене Уильямс. Видео опубликовано на YouTube. Запуск обуви в продажу приурочен к победе спортсменки в Открытом чемпионате Австралии. Обувь выполнена в розовом, красном и черном цветах.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.

Серена Уильямс — профессиональная американская теннисистка. Она является самой титулованной спортсменкой в истории турниров «Большого шлема», на ее счету 23 победы.