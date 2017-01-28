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Серена Уильямс победила сестру в финале Открытого чемпионата Австралии

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Серена Уильямс
Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс выиграла Открытый чемпионат Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира она одержала победу над своей старшей сестрой Винус Уильямс. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Серена Уильямс выиграла Australian Open в седьмой раз в карьере. Всего для 35-летней американки этот титул стал 72-м в карьере на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Она одержала победу на 23-м турнире «Большого шлема», обойдя немку Штеффи Граф (22).

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.

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