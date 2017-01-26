Федерер стал первым финалистом Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В полуфинальной встрече 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» в пяти сетах обыграл соотечественника Станисласа Вавринку (7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3) Встреча продолжалась три часа четыре минуты.

За выход в финал также поборются испанец Рафаэль Надаль и представитель Болгарии Григор Димитров, которые проведут свою встречу в пятницу, 27 января.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.

