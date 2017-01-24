Федерер вышел в полуфинал Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер обыграл представителя Германии Мишу Зверева и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Федерер одержал победу в трех сетах (6:1, 7:5, 6:2). На корте соперники провели 1 час 32 минуты. 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» девять раз подал навылет и совершил 13 невынужденных ошибок. На счету Миши пять эйсов и 13 неточностей.

За право сыграть в финале 35-летний Федерер поспорит с соотечественником Станисласом Вавринкой, одолевшим в четвертьфинальной игре француза Жо-Вильфрида Тсонга (7:6, 6:4, 6:3). Матч состоится в ночь на четверг, 26 января.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.