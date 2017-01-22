Федерер вышел в четвертьфинал Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер оказался сильнее японца Кея Нисикори в 1/8 финала Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 22 января, и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3 в пользу Федерера. Соперники провели на корте 3 часа 23 минуты.

Перед началом соревнований швейцарец был посеян под 17-м номером, японец получил пятый номер.

Ранее 22 января первая ракетка турнира британец Энди Маррей уступил представителю Германии Мише Звереву. Встреча завершилась со счетом :5, 5:7, 6:2, 6:4 в пользу немца.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.