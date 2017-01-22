Первая ракетка мира Маррей проиграл в 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка мира британец Энди Маррей уступил представителю Германии Мише Звереву в 1/8 финала Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в воскресенье, 22 января, в Мельбурне и завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 в пользу немца. Соперники провели на корте 3 часа 33 минуты.

Маррей был посеян под первым номером перед началом турнира. Зверев в список сеяных не вошел. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) немецкий теннисист занимает 50-е место. В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем матча между Роджером Федерером (Швейцария) и Кеем Нисикори (Япония).

19 января представитель Узбекистана Денис Истомин обыграл серба Новака Джоковича во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В рейтинге ATP Истомин занимает 127-е место, Джокович, являющийся шестикратным победителем турнира, — второе.