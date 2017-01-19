Истомин обыграл действующего чемпиона Джоковича на Australian Open

Уроженец Оренбурга Денис Истомин, выступающий под флагом Узбекистана, обыграл серба Новака Джоковича во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг на кортах «Мельбурн-парк» и завершилась победой Истомина со счетом 3:2 (7:6, 5:7, 2:6, 7:6. 6:4).

В третьем круге 29-летний Истомин, занимающий 117-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет с испанцем Пабло Каррено-Бустой.

Для второй ракетки мира Джоковича это поражение стало первым на Australian Open с 2014 года. Всего в активе 29-летнего серба шесть титулов на этом турнире (2008, 2011-2013, 2015-2016).