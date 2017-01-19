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Истомин обыграл действующего чемпиона Джоковича на Australian Open

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Денис Истомин
Денис Истомин

Уроженец Оренбурга Денис Истомин, выступающий под флагом Узбекистана, обыграл серба Новака Джоковича во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг на кортах «Мельбурн-парк» и завершилась победой Истомина со счетом 3:2 (7:6, 5:7, 2:6, 7:6. 6:4).

В третьем круге 29-летний Истомин, занимающий 117-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет с испанцем Пабло Каррено-Бустой.

Для второй ракетки мира Джоковича это поражение стало первым на Australian Open с 2014 года. Всего в активе 29-летнего серба шесть титулов на этом турнире (2008, 2011-2013, 2015-2016).

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