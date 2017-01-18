Сестры Уильямс снялись с парного турнира Australian Open из-за травмы Винус

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс снялись с Australian Open в парном разряде из-за травмы старшей сестры. Об этом сообщается в Twitter турнира.

В матче первого круга турнира американки должны были играть против россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеи Бабош, однако перед встречей Винус травмировала локоть, из-за чего Уильямс отказались от борьбы. Новыми соперницами российско-венгерской пары будут немка Карина Виттефт и румынка Сорана Кырстя.

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В одиночном турнире на Открытом чемпионате Австралии Уильямс-старшая вышла в третий круг, где должна сыграть с китаянкой Дуань Инъин. Помешает ли ей выйти на корт травма — неизвестно. Серена в рамках второго круга проведет матч с чешкой Люси Шафаржовой.

Серена и Винус Уильямс — трехкратные олимпийские чемпионки (2000, 2008, 2012) в парном разряде, победительницы 14 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и действующие чемпионки Уимблдона (также в паре).

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.