Швейцарец Вавринка попал сопернику мячом в пах на Australian Open

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка, занимающий четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), попал мячом в пах словаку Мартину Клижану в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Видео с эпизодом было опубликовано на YouTube-канале HOT TENNIS.

Инцидент произошел в пятом сете. Швейцарец немедленно принес извинения сопернику. Клижан сумел продолжить матч, но Вавринка одержал победу со счетом 3:2 (4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4).

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.