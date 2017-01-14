Вернувшийся в теннис Федерер оценил свои шансы на победу в Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что на стартующем 16 января Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) он будет аутсайдером. Слова спортсмена приводятся на сайте соревнований.

«Конечно, я предпочитаю быть фаворитом. Но быть аутсайдером тоже нормально», — рассказал швейцарец, отметив, что готов проводить длинные матчи.

«Я здоров и готов участвовать в поединках, это будет весело. Конечно, нет ничего веселого, когда я чувствую боль. Но я очень рад, что вновь получил возможность выигрывать матчи. Сколько именно? Еще предстоит выяснить. Я очень осторожен по отношению к себе. В этот раз я явный аутсайдер», — заявил Федерер.

В январе 35-летний спортсмен вернулся на корт после полугодичного перерыва, связанного с травмой колена. Он выступил на Кубке Хопмана, который является этапом подготовки к первому в сезоне турниру «Большого шлема» — Открытому чемпионату Австралии, который пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.

Федерер является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема», в частности на его счету семь побед на кортах Уимблдона (2003-2007, 2009, 2012), а также три поражения в финалах (2008, 2014, 2015). 34-летний швейцарец четырежды побеждал на Australian Open (2004, 2006-2007, 2010), пять раз на US Open (2004-2008) и один раз на «Ролан Гаррос» (2009). В составе сборной Швейцарии Федерер завоевал Кубок Дэвиса в 2014 году. В паре со своим соотечественником Станисласом Вавринкой он побеждал на Олимпийских играх — 2008 в Пекине.

Федерер занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).