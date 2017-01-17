Михаил Южный снялся с Australian Open в матче первого круга

Российский теннисист Михаил Южный не смог завершить матч первого круга на Australian Open против киприота Маркоса Багдатиса. Об этом сообщается на сайте соревнований.

При счете 6:3, 3:0 в пользу соперника россиянин отказался от продолжения борьбы. Причины такого решения неизвестны.

Материалы по теме Уходим в Австрал За кого болеть на Открытом чемпионате Австралии-2017

Поединок продолжался 65 минут, за которые Багдатис сделал четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из десяти. Южный подал навылет один раз, совершил две двойные ошибки и не взял ни одной подачи соперника.

Во втором круге Багдатис встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.