Веснина и Макарова вышли в третий круг Australian Open

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встречах второго круга, которые прошли в четверг, 19 января, Веснина, занимающая 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) победила Мэнди Минеллу (105) из Люксембурга со счетом 6:3, 6:3, а Макарова (33) обыграла итальянку Сару Эррани (53) — 6:2, 3:2 (отказ).

В третьем круге соперницей Весниной станет американка Дженнифер Брэди (116), Макарова сыграет с шестой ракеткой мира Доминикой Цибулковой из Словакии.