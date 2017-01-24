Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в 1/4 финала Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open. В четвертьфинальном матче она в двух сетах (4:6, 6:7) проиграла американке Винус Уильямс. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Поединок длился 1 час 47 минут. На счету Павлюченковой три эйса, девять двойных и 32 невынужденные ошибки. Уильямс подала навылет четыре раза, совершила одну двойную и 29 невынужденных ошибок. Павлюченкова была последней россиянкой в женском одиночном разряде на Australian Open.

За выход в финал турнира Уильямс-старшая сыграет с соотечественницей Коко Вандевеге, которая в своем четвертьфинальном поединке была сильнее испанки Гарбинье Мугурусы (6:4, 6:0).

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.